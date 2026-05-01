歌手の工藤静香さんは5月1日、自身のInstagramを更新。モデルやフルート奏者として活動する長女・Cocomiさんの誕生日に合わせ、愛情があふれるメッセージをつづりました。【工藤静香のメッセージ全文】「なんかとても心に響きました」工藤さんは「5月生まれの皆さま、お誕生日おめでとうございます。そして今日5月1日は、長女が生まれた日です」とつづり、3本の動画と4枚の写真を投稿。さまざまな花が写っています。また「『あなた