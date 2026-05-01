開幕から安定して打ち続けている村上(C)Getty Images止まらぬ猛打に期待は膨らむ一方だ。今季からホワイトソックスと一員となった村上宗隆は、開幕から好調を維持。レギュラーシーズンのスタート前に不安視されたメジャーリーグへの適応も日増しに進んでおり、成績がより上向く気配すらある。【動画】あのスイングは汚いと羨望のまなざしを受けている村上の12号アーチシーン調子の良さは何よりも数字が物語る。開幕から約1か