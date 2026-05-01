1日夕方以降の大型連休の天気予報をMBSの前田気象予報士が解説します。1日、近畿地方は朝からの雨が一度上がったものの、午後になって大気の状態が非常に不安定になっています。1日夜にかけては竜巻や落雷など、夏の夕立のような激しい天気の急変に注意が必要だということです。 【写真を見る】大型連休中、晴れる日はいつ？雨が降るのはいつ？最新の週間予報は 「竜巻注意情報」発表中、空の異変を感じたら屋内へ 1日午後４時