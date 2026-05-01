モデルでタレントの藤田ニコル（28）が1日、自身のSNSを更新。第1子出産を発表した。芸能界から祝福の声が殺到した。藤田は夫で俳優の稲葉友と連名で第1子の誕生を報告。「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします。生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです」と喜びをつづった。藤田と稲葉は2023年8月に結婚。昨年12月に第1子の妊娠を発表。2