◇プロ野球 セ・リーグ 阪神ー巨人(1日、甲子園球場)敵地で迎える阪神との3連戦初戦。巨人のスタメンが発表されました。野手は前日の試合から3選手を入れ替え。この日再昇格となった中山礼都選手が「3番・ライト」で起用されます。さらに前日は外国人登録枠の兼ね合いもありベンチ外となっていたダルベック選手が4番復帰。自打球を受けてからスタメンを離れていた大城卓三選手もマスクをかぶります。先発マウンドにあがるのは田中