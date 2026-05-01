大手食品メーカーのミツカンは中東情勢を受けたナフサの高騰などの影響で、納豆商品のすべてを6月1日から最大20％値上げすると発表しました。値上げの対象は「金のつぶ」シリーズなど納豆商品のすべて19品目で、値上げ幅は税別の参考小売価格で6％から20％です。ミツカンは、原材料価格の上昇に加え、中東情勢の影響で納豆のパックやフィルムなどの原料となるナフサの価格が高騰し、包装資材などの価格が上昇しているためとしてい