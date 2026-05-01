将棋の第76期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）1次予選最終戦が1日、東京都渋谷区の将棋会館で行われ、先手の郷田真隆九段（55）が伊藤慎吾六段（44）を119手で下した。この日で2次予選に登場する24棋士が決定。挑戦者決定リーグ出場枠3を争う2次予選は今月中旬に開幕する。現在の王将位は藤井聡太6冠（23）が保持している。