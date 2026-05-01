モデル・タレントの藤田ニコルが１日、自身のインスタグラムを更新。第１子の出産を報告した。藤田は夫・稲葉友との直筆署名入りの書面を公開し「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします」と伝え、「生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです」とつづった。藤田は２月下旬、インスタグラムに「女の子のお母さんになります♡」と発表して