ボートレース鳴門のG3オールレディース「第42回渦の女王決定戦競走」は3日目を終えた。永田楽（23＝愛知）がイン先手＆3コース捲りで3日目連勝。2日目からは3連勝と、波立つ水面で乗りに乗ってきた。“決まり手”も差し、逃げ、捲りと自由自在。「まさかですよ。3連勝も初めてなら、節間で3勝も初めて。自分でもびっくりしてます」。相棒の55号機も大きな味方になっている。「さすが（前回者の）毒島誠さんです。飛び抜けて