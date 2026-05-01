法で裁けない正義の行方この記事の画像を見るアメリカによる突然のイラン攻撃で世界に激震が走っている。「明らかな国際法違反」と指摘されても動じないトランプ大統領。権力者が「法」を軽視する姿に、「一体、法とは何か」と足元が大きくグラつくような危機感を覚える人は大勢いるだろう。今回の武力行使は別格としても、実は多くの人が「おかしい」と倫理的に納得できないことが、法的には「問題なし」と判断された