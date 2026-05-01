2026年3月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。社会・教養部門の第2位は――。▼第1位東日本大震災や南海トラフを上回る…｢M9超えの巨大地震｣が起きると専門家が警告する"2つの震源域"▼第2位｢歩道を走っただけで即､反則金6000円｣はウソ…4月から一発で｢青切符｣を切られる"自転車の6つのNG行為"▼第3位最も親しみが感じられない"のは埼玉県だが…大阪でも､東京でもない｢苦手な都道