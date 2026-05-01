DeNAは1日、5月12日(火)〜5月14日(木)に開催する『YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 Supported by 横濱ハーバー』の期間中のコンテンツ決定を発表した。2人の選手と“手書き落書き風”フレームで写真撮影できるようなフォトスポットや、ユニフォームやトートバッグなどをデコって楽しめるグッズを販売する「アゲ盛り☆デコブース」が登場する。