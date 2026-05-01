“タイミードタキャン”問題に新展開だ。直前キャンセルされた上、賃金が支払われなかったのは違法だとして、タイミー自身がワーカーの原告団に提訴された。組織不祥事を専門とする経営学者の脇拓也氏は「本件にはプラットフォームビジネスならではの複雑性が影響している。その構造を紐解くことで、“タイミードタキャン”の次に起こり得る未来が予測できる」という――。写真＝時事通信フォトタイミーを提訴後、記者会見する原告