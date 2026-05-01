イオングループのオリジン東秀は、弁当・惣菜専門店「キッチンオリジン」と「オリジン弁当」で5月2日から、「なすの辛味噌炒め弁当〜3種のジャンが決め手！〜」を販売する。■3種のジャンで仕上げた濃厚な味わい「なすの辛味噌炒め弁当〜3種のジャンが決め手！〜」は、自社製のタレと熊本県産のなすを組み合わせた一品。なすの瑞々しさを、濃厚なタレが引き立てる仕立てとなっている。【この記事の全画像5点はこちら】味の決め手は