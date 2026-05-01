2026年5月2日（土）、3日（日）に、韓国の人気ブランドが集結した「K-Cosme Festival Reverb : K-BEAUTY POP-UP」が開催！今回は、出店ブランドやイベントの見どころをお届けします。韓国で大人気のスキンケア・メイク・ヘアケア・ファッション雑貨ブランドが勢ぞろい♡ ぜひ足を運んでみてくださいね。韓国の人気ブランドが集結！「K-Cosme Festival Reverb : K-BEAUTY POP-UP」が明日から開催♡K-BEAUTYキュレーション