◆男子プロゴルフツアー中日クラウンズ第２日（１日、愛知・名古屋ＧＣ和合Ｃ＝６５５７ヤード、パー７０）１９位で出た池田勇太（フリー）は３バーディー、２ボギーの６９で回り、通算３アンダーでホールアウトした。午前７時２０分予定だったスタート時間が、降雨によるコースコンディション不良のため１時間遅れた。さらに途中、２時間の中断。午後２時半にラウンドを終えると「眠たい」と目をこすった。午前は雨が降っ