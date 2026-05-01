２日の巨人戦（甲子園）に先発する阪神・大竹耕太郎投手が「負けるより勝った方が、いい気持ちで（次の試合に）入れる。そのまま試合にいけたらそれだけでいいのかな」と、４月２６日の広島戦（甲子園）で今季初勝利を飾った流れに乗って２勝目を狙う。今季初の中５日で伝統の一戦のマウンドに上がる。昨季は巨人戦２試合に先発して１勝１敗、防御率２・７０。今季は初対戦で「（気をつけたいところは）特にない。そもそも、対