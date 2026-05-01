高知県内でマダニによる感染症の発生が増加しています。県は、野外でのマダニ対策や野生動物との接触に注意するよう呼びかけています。高知県・健康対策課によりますと、高知県内では、マダニによる感染症の「SFTS」や「日本紅斑熱」の発生が増加しています。4月30日、高知市保健所管内の50代の女性が「SFTS」に感染したと医療機関から届け出がありました。高知県内での「SFTS」の感染は2026年初めてです。マダニによる感染症は全