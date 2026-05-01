海南省海口市の騎楼老街を散策する観光客。（２月１５日撮影、海口＝新華社記者／郭程）【新華社北京5月1日】中国文化・観光部が4月30日に発表した1〜3月の国内旅行に関するサンプル調査によると、中国人の国内旅行者数は延べ19億100万人に上り、前年同期比6.0％増えた。うち都市住民は6.5％増の14億300万人、農村住民は4.6％増の4億9800万人だった。国内旅行による観光支出は2.9％増の1兆8600億元（1元＝約23円）だった。内訳