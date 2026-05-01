日伊の節目を祝う電気自動車の寄納ステランティス・ジャパンは4月24日、フィアットの電気自動車『フィアット600e（セイチェント・イー）』を京都市の公用車として寄納した。【画像】都白地波を纏った特別仕様のフィアット600eの京都市公用車と寄納式典の様子全24枚今回の寄納は、2025年に迎えた京都市とイタリア・フィレンツェ市の姉妹都市提携60周年、および2026年の日伊国交樹立160周年を記念したものである。2026年4月24日に