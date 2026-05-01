元テレビ朝日アナウンサーで、トヨタ自動車株式会社の所属ジャーナリストとして活躍中の富川悠太氏（49）が1日、自身のインスタグラムを更新。長男で、モデル、タレントとして活動する富川立夢（りずむ、18）とのお出かけショットを披露した。「仕事前に息子のりずむとランチしに行ってきました」と書き出すと、駅のホームでの自身と立夢の2ショットをアップ。「たまにはこうやって2人で電車で移動するのもいいですねご飯