ミツカンは１日、納豆商品「金のつぶ」シリーズなど計１９品を６月１日から最大２０％値上げすると発表した。大豆などの原材料価格の上昇に加え、中東情勢の影響でパックや包装フィルムの原料に使われるナフサの価格が高騰していることが理由という。参考小売価格（税別）を６〜２０％引き上げる。主力商品「金のつぶたれたっぷり！たまご醤油たれ」は２１８円から２６１円に上がる。ミツカンは「企業努力のみでコスト増を