サッカー日本代表・長友佑都選手との間に４男児がいる女優・平愛梨が１ひ、三男（５）と石けんを宣伝した。「カサカサ肌だと、夜ねてる時も無意識に掻いちゃったりして私は何度さすってきたことか毎日毎日４男児をお風呂に入れるのは戦いの連続で洗うのも一苦労だけど、もっと大変なのがお風呂上がり汗）体を拭き終えた瞬間からビャーッと私から逃げる」「『待って！！！！カサカサになっちゃうから保湿クリームちゃん