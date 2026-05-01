元宝塚雪組の男役トップスターだった、女優で歌手のえまおゆう（58）が1日、ブログを更新。事務所を退所し、フリーとして活動することを発表した。えまおは「私事で恐縮ですがこの度、ベリーベリープロダクションを2026年4月30日をもって円満退所することとなりました」と報告した。続けて「ベリーベリープロダクションを通じて知り合いました関係者の皆様、応援してくださった皆様には心より感謝申し上げます。そして社長様には最