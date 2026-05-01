香港の中心部に1961年に建造され、そのカオスな佇まいから多くの観光客が訪れるチョンキンマンション（重慶大廈）。【写真】香港のホテルで体調不良になった旅行者。現地病院の診断結果に驚き！今、SNS上ではそんなチョンキンマンション内の宿泊施設で起こった一酸化炭素中毒事故が大きな注目を集めている。被害にあったのは、旅行系YouTuberのたむ旅さん（@travel_tamu）。奥さんと2人で、マンション内の安価なホテルに宿泊中、体