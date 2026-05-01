トヨタ「カローラクロス」改良へトヨタ「カローラクロス」が一部改良に向けて動いているとされ、その内容に関心が寄せられています。変更点への関心が高まるなか、ユーザーからもさまざまな反応が寄せられています。カローラクロスは、日常で扱いやすいサイズと高い実用性を備えたSUVとして支持されてきました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「カローラクロス」です！ 画像で見る！（39枚）2021年にシリーズ初のSUVと