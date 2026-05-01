かりゆし58が、5月10日に大阪城音楽堂で開催するワンマンライブ『かりゆし58 20th Anniversary 母の日のホームゲーム』をYouTubeで生配信する。 （関連：かりゆし58、結成20周年記念トリビュートアルバム対バンツアー最終公演レポORANGE RANGEと繰り広げた“夢みたいな時間”） 今回の生配信は、同公演の指定席チケットが完売したことを受けて発表されたもの。配信は当日17時30分よりスター