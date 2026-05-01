＜メキシコ・リビエラマヤオープン初日◇30日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞「もし自分がリーダーボードを見ていたら“うわ、やってんな”って思う。“櫻井心那、めっちゃ打ってんじゃん”って。もう帰っていいかな…と失笑でした」〈連続写真〉飛ばしのコツはこの“ねじり”でした序盤で心が折れかけた。2番でドライバーでのティショットを“チーピン”して左の赤杭へ入れ、寄せワンのボギー。3番では