女優の戸田恵子（68）が1日、兵庫県立芸術文化センターで一人芝居「虹のかけら〜もうひとりのジュディ」（7月24〜26日、同劇場）の取材会を行った。米女優、ライザ・ミネリ（80）の母でミュージカルスター、ジュディ・ガーランドの数奇な人生を、彼女の専属代役兼付き人ジュディ・シルバーマンを通して描いた力作。演出家の三谷幸喜氏（64）が戸田の還暦記念として作り上げ2018年5月に初演し24年にはニューヨーク・カーネギー