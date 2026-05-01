俳優の秋野暢子さんが自身のインスタグラムを更新。「病気の検査、全てクリアーでした」「再発も転移もありません」と、がん治療後の定期検査の結果を報告しました。【写真を見る】【がんサバイバー】秋野暢子さん「再発も転移もありません」「時効まで1年になります」秋野さんは、「よかった！」「感謝！」と心境を綴り、次の検査が6カ月後であること、「今年の9月でまる四年」だと投稿しました。続けて、「一応時効まで1年になり