テレビ東京で30日、ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）の第4話が放送され、鈴木福があのちゃんに全裸にさせられ、感情をぶつけ合うシーンに反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】「最高の回だった」全裸にさせられた演技が反響を呼んだ鈴木福＆あの原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した伝説的漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主