東京市場まとめ 1.概況 日経平均は、94円高の59,379円と反発して取引を開始しました。前日の米国市場では主要指数が揃って上昇した流れを引き継ぎ、堅調な出だしとなりました。一進一退での推移となった日経平均は前引け間際に上げ幅を拡大し、391円高の59,676円で午前の取引を終えました。後場は中盤まで高値圏で推移しました。大型連休を控えることもあり、後半は持ち高調整の売りが出たことで上げ幅を縮小しました。日経平均