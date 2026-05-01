1日の大井5R・新馬戦（ダート1000メートル）は4番人気キョウエイアカギ（阪本一、父インティ）がデビュー戦を勝利。この勝利で新種牡馬インティ産駒の記念すべき、初出走初勝利を飾った。藤田は「コーナーで少しもたついたが直線は反応が良かった。乗りやすくて消耗が少ない馬でいいスピードを持っている。1200メートルが一番持ち味が生きそう」と高く評価した。阪本一師は「能試の動きは重かったが今日は体が絞れていい走