プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さんが5月1日、eスポーツチームへの加入を発表。加入するチームは『VARREL』で、今後はフィギュアスケートとゲームの“二刀流”で活動していくことを明らかにしました。【写真を見る】【 宇野昌磨 】フィギュア＆ゲームの“二刀流”へeスポーツチーム加入「宇野昌磨としての著名人は有限」「自分が語り継いでいかないと無くなる」eスポーツ事業を手がける株式会社CELLORBは、運営するプロeス