文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「佳子・純子のお天気気象転結」。気象予報士の伊藤佳子記者・鈴木純子アナウンサーが、毎日にちょっと役立つお天気情報をお届けしている。この記事では全文をご紹介。 ▼メルマガ登録はこちら▼ ▼5月1日配信号担当 伊藤佳子 GWいかがお過ごしですか？ 明日から五連休という方もいらっしゃるでしょう。 天気が気になりますが、明日2日は関東については