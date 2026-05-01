文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「アナウンサーコラム」。 この記事では全文を紹介する。 ▼メルマガ登録はこちら▼ ▼5月1日配信号担当 前田恵里花アナウンサー メルマガをご覧の皆さん、初めまして。 放送で私の声を耳にした方がいらっしゃったら、嬉しいです。こんにちは。 先月4月1日に文化放送に入社しました。 今回、初めてメルマガを担当するのでまずは自己紹介を。 200