文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。 アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―5月1日（金）配信分― 【これってどう思います？クレーマーになる気持ちがわからないでもない…】 2週目の今回は、冷蔵庫が入らない！という案件です。笑 新しい冷蔵庫を買いました。高さ174センチくらいまで設置可