巨人は１日、萩尾匡也外野手（２５）ら３人を登録抹消し、中山礼都外野手（２４）ら３人を出場選手登録。計６人の入れ替えを行った。抹消されたのは萩尾、皆川岳飛外野手、北浦竜次投手。登録されたのは中山、若林楽人外野手、高梨雄平投手。萩尾は２２日に今季初の出場選手登録を果たしたが、４試合で２打数無安打に終わった。ドラフト４位ルーキーの皆川は１６日に昇格し、２４日の試合でプロ初先発出場して初安打を記録し