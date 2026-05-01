ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）の価値がＭＬＢ１年目から急騰している。３、４月の全日程を終えて村上は出場した３１試合でア・リーグトップタイの１２本塁打を記録。二塁打と三塁打は奇跡的に「０」で、長打が出ればすべて本塁打になるという不思議な現象も起き、米メディアからの関心もますます高まっている。昨オフの移籍市場では空振り率の高さなどが懸念され、契約は２年総額３４００万ドル（約５３億円）と比