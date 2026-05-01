【モデルプレス＝2026/05/01】モデルの藤田ニコル（28）が5月1日、自身のSNSを更新。夫で俳優の稲葉友（33）との間に第1子が誕生したことを報告した。【写真】28歳人気モデル、直筆署名で出産報告◆藤田ニコル、第1子出産を報告2人は直筆の連名で書かれた書面を公開。「晩春の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます」と前置きし、「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします