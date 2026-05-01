【モデルプレス＝2026/05/01】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が4月30日、自身のInstagramを更新。アメリカンスリーブのワンピース姿を公開した。【写真】29歳TWICEメンバー「ラインが綺麗」アメスリ×お団子ヘアが可愛すぎ◆サナ、ほっそり二の腕輝くアメスリワンピ姿披露サナは「クリスピーサンドともっと仲良くなれた日」と記し、同日行われたイベントのオフショットを複数枚投稿。鏡を背に撮