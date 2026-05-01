メ～テレ（名古屋テレビ） ゴールデンウイークでお出かけする人も多いと思いますが、観光地では外国人観光客などと地元の住民で差をつける「二重価格」の導入が進んでいます。 愛知県でも二重価格を導入している施設があります。アシカショーが大人気の竹島水族館(蒲郡市)です。 蒲郡市の竹島水族館は、今年で70周年を迎える歴史ある水族館です。 2024年に大規模リニューアルして、