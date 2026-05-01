メ～テレ（名古屋テレビ） 世界中で労働者が団結する日とされる「メーデー」の1日、名古屋市内でも集会が開かれました。 愛労連＝愛知県労働組合総連合などでつくる実行委員会が主催した「愛知県中央メーデー」は、名古屋・栄のヒサヤオオドオリパークで開かれました。 主催者の発表では、県内の労働組合など約250団体800人が参加し、実質賃金の引き上げや医療従事者の処遇改善な