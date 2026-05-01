愛知県稲沢市のスーパー銭湯では、平日の朝10時までに入館すると、無料でモーニングが楽しめます。パンやサラダに加え、コーヒーは飲み放題。充実の内容で、常連客からも高い支持を集めています。 ■“朝風呂”に付く無料モーニング 愛知県稲沢市にあるスーパー銭湯「楽だの湯」。露天風呂やジェットバスなど、8種類の風呂が楽しめます。 朝7時30分のオ&#