3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月27日（月）の放送では、超現代史のスタンダード授業「みんなの今」を実施。生徒（リスナー）から寄せられた「テレビ×ミセス」（TBS系）の感想メッセージを紹介しました。Mrs. GREEN APPLE若井滉斗大森：今夜は超現代史のスタ