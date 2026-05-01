三重県四日市市の「おかめ堂」は、ラーメンとたい焼きが名物の老舗食事処。77歳の女将が守る手作りの味と温かな接客で、半世紀にわたり地域の人々に愛されています。 ■地域に愛される老舗食事処 三重県四日市市の「おかめ堂」は、昔ながらの焼きそばやお好み焼きなど、10種類以上のメニューが並ぶ地域に密着した食事処です。 客：「屋台のラーメンのような味」別の客：「しょうゆ味で好