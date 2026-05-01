女優の戸田恵子が１日、兵庫・西宮市の兵庫県立芸術文化センターで、４度目の上演となる一人舞台「虹のかけら〜もうひとりのジュディ」をＰＲ。２４年６月に米ニューヨークのカーネギー・ホール公演を経てパワーアップしたステージに「自分が一番楽しみでしょうがない。『円熟味が増したね』とも言っていただきたいし、『さらに若々しくなったね』とも言っていただきたい」と、期待に胸を膨らませた。米女優のジュディ・ガーラ