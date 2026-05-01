モデルの藤田ニコルが１日、自身のインスタグラムで第１子出産を報告した。稲葉も藤田の投稿した文章をストーリーズで引用した。夫で俳優の稲葉友と連名で「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします」と発表。「生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです」などと続け、２人の直筆署名でしめた。事務所関係者によると、性別は女の子。今後につい