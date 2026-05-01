29日、東京・福生市で、男がハンマーで男子高校生を殴るなどしたあと逃走した事件で、警視庁が公開手配していた男を千葉県内で確保し、殺人未遂の疑いで逮捕しました。このあと、身柄が入る予定の福生署前から中継です。この事件は、29日午前、東京・福生市で自宅の前にいた17歳の少年をハンマーで殴り、殺害しようとした疑いで現場から逃走していた職業不詳・高林輝行容疑者が公開手配されていたものです。また、高林容疑者は、通