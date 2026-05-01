MLBドジャースは4月までの試合が終了。大谷翔平選手はここまで31試合で6本塁打を記録しています。今季は日本時間4月4日に初本塁打を放つと、順調に数字を伸ばしていきますが、同4月13日に5号を放って以降は11試合ノーアーチ。ドジャースに加入してから最長ブランクとなりました。それでも同4月27日に12試合ぶりの6号を放ちました。打者に加え、今季はドジャースに入団してから初めて開幕ローテーション入りを果たした大谷選手。こ